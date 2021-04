Hoogleraar medische ethiek zeer kritisch over vaccinatiestop: “Je schaadt de volksgezondheid”

Het prikken met het AstraZeneca-vaccin had nooit mogen stoppen, zegt medisch ethicus Annelien Bredenoord in de Volkskrant. "Doordat de overheid géén risico heeft willen nemen, is er juist méér risico ontstaan."

De hoogleraar en D66-senator legt uit: "De overheid is er voor het belang van de volksgezondheid. De minister had niet moeten denken: wat als die ene gevaccineerde een bijwerking krijgt? Nee, hij had moeten denken: wat als al die anderen ziek worden? Door vaccinaties stil te leggen, schaad je de volksgezondheid, een overheid moet op groepsniveau kijken."

Bredenoord legt uit dat 'we allemaal moeite hebben om met risico’s en met statistiek om te gaan'. "Als we tegen patiënten zeggen dat negen op de tien mensen goed uit een operatie komen, dan zeggen ze: doen we. Als we zeggen dat één op de tien het niet redt, dan zijn ze eerder geneigd ervan af te zien. Terwijl het om precies dezelfde cijfers gaat."

Eiland

De hoogleraar hekelt ook andere aspecten van ons vaccinatiebeleid. "Het tempo ligt al laag, dan houden we er een veel te conservatief voorraadbeleid op na en gaan we ook nog tijdelijk stoppen met prikken. Het valt niet meer uit te leggen waarom we zo achterlopen, en de overheid kan ook niet langer volhouden dat het niet sneller kan. De priklocaties en de ziekenhuizen zeggen al weken dat zij kunnen helpen om de lege tijdslots te vullen. En waarom moet de Gezondheidsraad bij elke beslissing om advies worden gevraagd als de kennis over de vaccinatiestrategie uit het buitenland komt? Zie hoe het in Groot-Brittannië gaat, vraag deskundigen daar om raad, daar hebben ze al tien keer zoveel mensen ingeënt. Kijk om je heen, wees creatief, we zitten niet op een eiland."