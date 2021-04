D66-kamerlid Vera Bergkamp gekozen tot Kamervoorzitter

Vera Bergkamp is met ruim verschil gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Bergkamp behaalde tweemaal meer stemmen dan de aftredende voorzitter Arib.

Bijna negen jaar geleden, in september 2012, kwam Bergkamp in de Tweede Kamer. Daarvoor was ze vier jaar lang voorzitter van het COC, de belangenorganisatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders, maar ze wilde zich "breder maatschappelijk" inzetten, schrijft Bergkamp op haar persoonlijke pagina van de Tweede Kamer. "Ik maak me sterk voor persoonlijke vrijheid, je moet zichtbaar kunnen zijn wie je bent."

De nieuwe kamervoorzitter is getrouwd met een vrouw, moeder van 2 dochters en heeft een Marokkaanse vader.