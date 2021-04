Kabinet gaat gewoon door met loze beloften

Met een mengeling van woede en onbegrip is gereageerd op de twee besluiten die het kabinet gisteren nam. Dat de versoepelingen niet op 21 april zullen plaatsvinden, maar vermoedelijk wel op 28 april. Zeker dat laatste is opmerkelijk: het kabinet gaat gewoon verder met loze beloften.

Deskundigen zijn het er over eens dat op 28 april de epidemie niet veel beter bedwongen is dan op 21 april. Als het onverantwoord is om terrassen, winkels en universiteiten te openen op 21 april, dan kan het ook niet op 28 april. Het is op zijn best half mei, begin juni verantwoord om de samenleving weer van het slot te halen.

De burgemeesters van de 4 grote steden hebben opgeroepen toch meer ruimte te scheppen. Want ook door de loze beloften van de afgelopen maanden denken zij dat de huidige maatregelen niet meer te handhaven zijn.

En Rutte en de Jonge hebben allang het gezag verspeeld om de samenleving de gewenste kant op te krijgen