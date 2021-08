Kaag: ‘Vliegveld Kaboel gesloten, terreuraanslag dreigt’

Op dit moment zijn de poorten van de luchthaven van Kaboel gesloten. Volgens de Britten en Amerikanen is er kans op een terreuraanslag. Dat laat demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag vanochtend weten aan de pers.

In totaal zijn er nog 1500 mensen geëvacueerd door Nederland. De 118 mensen in de bussen, waar Nieuwsuur gisteren contact mee had, zijn veilig op de luchthaven aangekomen. Zij zullen nog kunnen vertrekken, aldus Kaag. "Wij zullen ervoor zorgen dat vandaag nog evacuatievluchten kunnen plaatsvinden."

Maar daarna gaat Nederland weg op verzoek van de Britten en de Amerikanen. "Wij zijn met klem verzocht om te vertrekken op het vliegtuigslot dat ze ons hebben gegeven."

"Men spreekt van de dreiging van een terreuraanslag," zegt Kaag. "In navolging van het VK en de VS hebben we mensen die we eerder hadden gecontacteerd, gevraagd om niet meer naar de luchthaven te komen."

Hoeveel mensen er achterblijven is onduidelijk, de lijsten groeien nog steeds. "Er is ook nog een groot aantal Nederlanders en hun gezinnen. Wij kijken nu met bondgenoten hoe we hen verder kunnen bijstaan," besluit Kaag.