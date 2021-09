Zo bizar veel Amerikanen zijn bereid tot geweld om Trump aan de macht te helpen

In Europa zijn we Donald Trump al bijna vergeten, maar veel Amerikanen blijven de ex-president nog altijd trouw. Nog steeds vindt bijna een op de vijf volwassen inwoners van de VS Joe Biden een 'onwettige president'.

Dat blijkt uit ontluisterend onderzoek van de universiteit van Chicago naar 'opstandige gevoelens' onder de bevolking. Van de 47 miljoen Amerikanen die menen dat Biden onterecht aan de macht is, vinden er 21 miljoen - 9 procent van alle volwassen Amerikanen - dat het gebruik van geweld gerechtvaardigd is om Donald Trump weer in het zadel te helpen. Maar liefst 6 miljoen van deze groep zeggen rechtsextremistische groeperingen te steunen. 1 miljoen was zelf lid van groepen als de Oath Keepers en Proud Boys.

Van die 21 miljoen die akkoord gaan met geweld om Trump te helpen, gelooft meer dan de helft in de complottheorieën van QAnon, namelijk dat er “een geheime groep satan aanbiddende pedofielen de Amerikaanse regering bestuurt.”

Er zijn dus vele miljoenen Amerikanen die bereid zijn geweld te gebruiken om Trump weer president te maken en die bovendien in gevaarlijk rechtsextremistisch gedachtengoed of enge complottheorieën geloven.