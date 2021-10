OMT vandaag bijeen over mogelijke verdere versoepelingen

De gevolgen van de versoepelingen van 25 september zijn gering geweest. Het aantal besmettingen loopt heel licht op, de druk op de zorg daalde een heel klein beetje. Het Outbreak Management Team (OMT) komt deze vrijdag bijeen, om te kijken hoe het gaat, en om te adviseren hoe het verder kan. Het kabinet gaat daar begin november over beslissen.

Het kabinet overweegt een bescheiden versoepeling voor evenementen, zodat evenementenlocaties als Ahoy en Ziggo Dome weer hun zalen kunnen uitverkopen. Mochten de cijfers er florissant voorstaan, dan kunnen ook de beperkte sluitingstijden voor de horeca worden losgelaten, zodat nachtclubs na anderhalf jaar sluiting ook weer volledig kunnen draaien. Andere optie is om de pas in de kunst- en cultuursector te schrappen, of pas te verplichten bij een bepaalde groepsgrootte.

De coronapas helemaal schrappen, vindt het kabinet onder de huidige omstandigheden te ver gaan, zo melden betrokkenen.