Kabinet corrigeert Kaag: haar ministerie drong wél aan op beperkte evacuatie Afghanen

Afgetreden minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, zei tegen de Tweede Kamer tijdens het Afghanistandebat dat haar ministerie geen opdracht had gegeven aan de ambassade in Kaboel om maar drie van de zestig familieleden te evacueren. Het kabinet stelt nu dat dit wel zo is, schrijft de Volkskrant.

Dat blijkt uit de antwoorden op Kamervragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Ook heeft het kabinet een e-mail vrijgegeven waarin staat dat de ambassade ‘dringend is verzocht’ om het ‘besluit van het bewindsliedenoverleg’ uit te voeren om drie Afghanen te selecteren uit een lijst van zestig mensen, waarop inwonende familieleden staan, die niet tot het kerngezin van het ambassadepersoneel behoren.

Kaag ontkende deze selectie tijdens een Afghanistandebat met de Tweede Kamer. Ze zei zelfs meerdere keren dat in het bewindsliedenoverleg nooit is besloten dat er maar drie mensen mee mochten. Kaag sprak 'naar eer en geweten'.

Eerder al werd er getwijfeld aan het waarheidsgehalte van haar woorden. In een gelekte e-mail van ambassadeur Caecilia Wijgers op 12 augustus aan een topambtenaar stond al: ‘Ik heb goed nagedacht over je verzoek om uitvoering te geven aan een besluit van het BWO (bewindsliedenoverleg, red.) om de lijst terug te brengen van 60 naar 3. Ik heb begrepen dat de post deze keuze vandaag moet maken en aan je moet voorleggen.’ Zij weigerde het verzoek.