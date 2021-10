Havanasyndroom duikt op bij Amerikaanse ambassade in Colombia

Amerikaanse autoriteiten onderzoeken mogelijk nieuwe gevallen van het Havanasyndroom in Colombia, daags voor een bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, schrijft de BBC.

Het ambassadepersoneel in Bogota heeft mogelijk last van de mysterieuze ziekte, die een pijnlijk geluid in de oren, vermoeidheid en duizeligheid veroorzaakt.

Het syndroom dook voor het eerst op in 2016 in Cuba, maar Amerikaanse diplomaten over de hele wereld maken sindsdien melding van de aandoening. Waar de klachten vandaan komen is onbekend. Volgens sommigen zou het gaan om een soort wapen.

De Wall Street Journal schreef dinsdag als eerste over e-mails van de Amerikaanse ambassadeur in Colombia waarin hij schrijft over een aantal 'onverklaarbare gezondheidsincidenten' sinds half september. Volgens de Colombiaanse president wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de meldingen.

Vrijdag nog kwamen er op de Amerikaanse ambassade in Berlijn klachten binnen over het Havanasyndroom. President Joe Biden bracht een verklaring uit waarin hij zweerde "de oorzaak van het syndroom te vinden en de verantwoordelijken te achterhalen."