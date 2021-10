D66 wil weten wat de koning met zijn geld doet

D66 eist vandaag duidelijkheid van premier Rutte over de uitgaven van koning Willem-Alexander. Rutte had de Kamer vorig jaar beloofd openheid te geven over de uitgaven aan de hofhouding. Rutte zegt nu ineens dat dat tegen de grondwet indruist. "De belastingbetaler heeft recht om te weten waar dat geld naartoe gaat", zegt Tweede Kamerlid Joost Sneller tegen RTL.

Het inkomen van de koning bestaat uit twee delen. Een A-component, dat is zijn salaris van ongeveer een miljoen euro. En de B-component, die bestaat uit jaarlijks ruim 5 miljoen euro voor uitgaven voor personeel en materieel. "Maar heel veel van de vaste kosten van het koningshuis worden al betaald door ministeries, zoals de beveiliging, de huisvesting en het vervoer."