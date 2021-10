Colin Powell (84) is gestorven

Colin Powell , de eerste zwarte Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en denker over de Buitenlandse politiek wiens invloed groot was, is overleden aan complicaties van Covid-19, zijn zei familie op Facebook. Hij was 84. Voor hij minister was, onder George W Bush, had een grote staat van dienst in het leger, met als bekroning het voorzitterschap van de Joint Chiefs of Staff.

"We hebben een opmerkelijke en liefhebbende echtgenoot, vader, grootvader en een geweldige Amerikaan verloren", schreven de familie op Facebook, waarbij ze toevoegde dat hij volledig was gevaccineerd.