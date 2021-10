Deepfake-video met dansende Mark Rutte en Hugo de Jonge gaat viraal

Hugo de Jonge en Mark Rutte showen hun beste dansmoves in een filmpje op TikTok. Althans zo lijkt het. Maar het is een deepfake-video waarbij de hoofden van beide politici op andere lichamen zijn geplakt. De video is al meer dan 2,5 miljoen keer bekeken en kreeg bijna 260.000 likes.

Het regent ook reacties onder de beelden. "Ik was niet aan het opletten en dacht dat het echt was", reageert iemand. "Zo vieren ze de avond na een nieuwe persconferentie", grapt een ander. "Het parlement na het aankondigen van een nieuwe lockdown", schrijft weer een ander. "Waarom zijn ze ineens aantrekkelijk?" vraagt ook iemand zich af.