Dochtertje Nieuw-Zeelandse premier verstoort livestream: “Je hoort in bed te liggen, schat”

Ook in Nieuw-Zeeland is het aantal coronabesmettingen relatief hard gestegen. Daarom toog premier Jacinda Ardern naar Facebook om live te vertellen over de maatregelen. Tot haar dochtertje haar verhaal onderbrak.

Ardern lijkt in de slaapkamer te zitten, terwijl ze de natie toespreekt. 'Mammie', klinkt het midden in haar corona-update. "Je hoort in bed te liggen schat," zegt ze tegen de 3-jarige Neve. "Het is bedtijd, lieverd, hup terug in bed, ik kom zo naar je toe."

De oma van Neve is er ook en maant het kind de kamer uit. "Nou dat was een mislukte poging om haar in bed te krijgen, nietwaar? Ik dacht dit is een goed moment voor een livestream, maar niet dus."

Uiteindelijk breekt Ardern de livestream af. "Sorry, maar ik ga Neve naar bed brengen. Het is al veel te laat voor haar.”