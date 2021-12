Malta eerste land in Europa dat cannabis legaliseert

In Malta wordt het telen en bezitten van cannabis vanaf deze week legaal. Daarmee is de kleine eilandstaat het eerste land in Europa waar de drug volledig wordt gelegaliseerd. Dat schrijft The Guardian.

In het wetsvoorstel dat morgen door het parlement moet worden goedgekeurd, staat dat het bezit van 7 gram cannabis is toegestaan voor iedereen boven de 18 jaar. Ook mogen Maltezen thuis vier plantjes kweken. Bovendien mogen mensen zich verenigen in clubs zonder winstoogmerk om samen cannabis te telen. Dat vertelt de Maltese minister Owen Bonnici aan The Guardian.

Ook in Duitsland en Luxemburg zijn er vergaande plannen om cannabisgebruik te legaliseren. In Nederland, ooit voorloper op dit gebied, is cannabis nog steeds illegaal, maar wordt al decennia gewerkt met een schimmige gedoogconstructie. Wel komt er in de loop van 2022 legale staatswiet ter beschikking.