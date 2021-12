Rechter veroordeelt Baudet wegens aanzetten tot antisemitisme

De rechter heeft in kort geding bepaalt dat Thierry Baudet antisemitisme in de hand werkt door de Holocaust te vergelijken met de maatregelen tegen corona.

De rechter: "U vergelijkt de coronamaatregelen met de opmaat tot de Holocaust. U vergelijkt een kind in pietenkostuum met een kind in een vernietigingskamp." Verder zei de rechter: "Provocatie mag in het publiek debat. Zeker door een gekozen volksvertegenwoordiger. Maar vrijheid van meningsuiting is niet zonder grenzen."

"U schrijft dat de 'ongevaccineerden de nieuwe joden zijn'. U stelt daarmee de uitroeiing van de joden op een lijn met het maatschappelijk conflict nu. De coronamaatregelen staan in geen enkele verhouding tot de moord op zes miljoen joden. U bagatelliseert daarmee de holocaust."

Baudets advocaat, Gerard Spong, zei dat de uitspraken uit hun verband worden getrokken. Ze zijn bedoeld als "algemene waarschuwing waar uitsluiting van ongevaccineerden toe kan leiden". De vergelijkingen gaan bovendien over de aanloop naar de Holocaust en niet om de genocide zelf, zegt Spong. "De uitlatingen kun je smakeloos vinden, maar dat maakt ze niet onrechtmatig."

Twee Joodse organisaties en vier Joodse oorlogsoverlevenden hadden in kort geding aan de rechter gevraagd dat Baudet moet stoppen met het vergelijkingen van de Jodenvervolging met het kabinetsbeleid.

De twee Joodse belangenorganisaties, het CIDI en het Centraal Joods Overleg (CJO), willen dat de rechter de uitlatingen van Baudet onrechtmatig verklaart. Dat zou ertoe kunnen leiden dat Baudet een aantal berichten op sociale media over de Holocaust moet verwijderen.

Ook willen de organisaties dat de FvD-voorman een verbod zou krijgen op het delen van beeldmateriaal van de Holocaust in het kader van het debat over de coronamaatregelen.

"Niet een café in mogen vanwege een persoonlijke keuze - geen vaccinatie - is niet te vergelijken met het vermoorden van een miljoenen mensen, uitsluitend om wie zij zijn", zei Ronny Naftaniel van het CJO. De rechter was het daarmee eens.

Baudet mag dit soort vergelijkingen niet meer maken. Hij werd ook veroordeelt tot betaling van de proceskosten.