Volgens de EU is gas groene energie

De EU vindt dat energiecentrales die worden gestookt met aardgas groen zijn. Dat zijn ze natuurlijk niet: het gaat om fossiele energie en bij de verbranding komt CO2 vrij. Ook kernenergie krijgt het predikaat 'groen'.

Dat blijkt uit een brief die op 31 december laat in de avond naar de lidstaten is gestuurd.

De groene partijen zijn zeer ontstemd.

Michael Bloss, uw woordvoerder van het klimaatbeleid in het EU-parlement, merkt op: "Met dit voorstel vernietigt commissaris Ursula von der Leyen de geloofwaardigheid van het Europese ecolabel voor financiële investeringen." Het is alsof je een legbatterij-ei als biologisch bestempelt. Bloss spreekt van een "frauduleuze etikettering."

Ook Bas Eckhout van GroenLinks is verbaasd en teleurgesteld: "Tot 2030 gaat Europa dus fossiele investeringen groen noemen. Het is nog in consultatie, dus niet definitief maar wat een slecht begin."