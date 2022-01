Dit zijn de minst corrupte landen ter wereld

Corruptie is een wijdverbreid probleem, weet ook Transparency International dat jaarlijks met een corruptie-index komt. Met Nederland is niet zoveel mis. We staan weer keurig in de top 10 van minst corrupte landen, net als een aardig deel van Noordwest-Europa.

Wat de organisatie meer zorgen baart is dat bijna twee derde van de 180 onderzochte landen minder dan 50 punten scoort. Het wereldwijde gemiddelde ligt op 43 punten, waar topscorer Denemarken 88 punten heeft.

Landen die in oorlog zijn of een autoritair regime hebben scoren het slechtst. Denk aan Syrië, Afghanistan of Venezuela.

Dit is de top 10 van minst corrupte landen:

Denemarken Nieuw-Zeeland Finland Singapore Zweden Noorwegen Zwitserland Nederland Luxemburg Duitsland

België vinden we terug op een 19de plaats en Frankrijk pas op plek 22. Portugal en Spanje staan op de 33ste en 34ste plaats. Italië op plek 44 en Griekenland op de 59ste plaats.

Bekijk bij NRC de volledige lijst.