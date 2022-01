China en VS maken jacht op neergestorte Amerikaanse F-35

Een Amerikaanse F-35C is neergestort in de Zuid-Chinese Zee. Het toestel zit vol met de allernieuwste hoogtechnologische en geheime apparatuur. De VS is nu bang dat China het ding eerder vindt dan zijzelf.

Het toestel stortte neer nadat het tijdens een militaire oefening bij het opstijgen het dek van vliegdekschip USS Carl Vinson had geraakt. De piloot kon zich met zijn schietstoel nog net in veiligheid brengen, maar raakte wel evenals zes bemanningsleden van het schip gewond.

Groot probleem is om op tijd bij het vliegtuig te komen. Een Amerikaans bergingsschip zou tien dagen onderweg zijn. Dan is mogelijk de batterij van de zwarte doos leeg en is het toestel veel moeilijker te lokaliseren.

Ondertussen claimt China vrijwel de hele Zuid-Chinese Zee en kunnen ze eenvoudig op zoek gaan naar de F-35. Volgens de Chinezen zelf hebben ze geen interesse, maar dat gelooft de VS niet. China zou veel belang hebben bij het toestel.

De Amerikaanse defensie-adviseur Abi Austen acht het zelfs “van levensbelang dat de VS het terugkrijgt”. “De F-35 is eigenlijk een soort vliegende computer. Hij is ontworpen om andere middelen aan elkaar te koppelen - wat de luchtmacht ‘sensoren aan schutters koppelen’ noemt”, aldus de defensie-adviseur.

Zelf heeft China die technologie nog niet. Het zou voor hen een grote sprong voorwaarts zijn, meent Austen. “Als ze de netwerkcapaciteiten van de 35 in handen kunnen krijgen, ondermijnt dat de hele filosofie van de vliegdekschepen”, aldus Austen. “Het gaat erom wie de grootste hond in het park is.”