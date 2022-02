Denemarken, Zweden en Noorwegen helemaal open. Waarom hier niet?

In Denemarken werden per 1 februari vrijwel alle beperkende maatregelen om Covid tegen te gaan opgeheven. Zweden heeft aangekondigd dat de meeste maatregelen per 9 februari eindigen. En ook Noorwegen gaat de beperkingen stoppen.

De reden: er zijn weliswaar heel veel besmettingen, maar het aantal mensen dat vanwege Covid in het ziekenhuis belandt stijgt amper en de ziekenhuizen kunnen de stroom makkelijk aan.

Het beeld van de drie Scandinavische landen wijkt niet veel af van dat van Nederland: veel besmettingen, een bescheiden stroom naar het ziekenhuis.

In het parlement zijn dan ook steeds meer partijen van mening dat Nederland sneller open moet kunnen. Volgende week moet blijken over het kabinet durft wat de Noordelijke landen durven