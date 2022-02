Gevoelige passages gewist uit verslagen watersnood Limburg

Het Waterschap Limburg heeft niet volledig open kaart gespeeld in de verslagen van de watersnood die eerder naar dagblad De Limburger zijn gestuurd. Gevoelige passages zijn aangepast, meldt de krant vanochtend.

Tijdens de watersnood van afgelopen zomer was er dagelijks meerdere keren crisisberaad bij het Waterschap. De eerder verstrekte verslagen blijken 'op tientallen punten' af te wijken van de originele verslagen, die de krant nu in handen heeft.

Een gewiste zin over de evacuatie van Steyl: 'Uit interne controle blijkt dat deze maatregelen eerder zijn ‘gemist.’ Een andere zin die is verwijderd: 'De keringen zijn niet hoog genoeg om de verwachte waterstand te keren’.

Verder is er kritiek op bestuurders verwijderd. "Zo ontbreekt in een verslag de opmerking dat dijkgraaf Patrick van der Broeck met verkeerde prognoses over de waterstand van de Maas in de media is geweest", schrijft De Limburger.

Een juniorbestuursadviseur krijgt de schuld. Die had 'alleen privacygevoelige informatie moeten verwijderen', zegt secretaris­directeur Erik Keulers. "Het was niet de bedoeling passages weg te moffelen.”