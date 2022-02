Trump aan het eind van het touw

De laatste weken verliest ex-president Trump de ene na de andere procedure. Het gaat om procedures die hij aanspande om vervolging te ontlopen of uit te stellen. . Hij moet getuigen over zijn rol in de opstand op 6 januari 2021, hij staat terecht voor inmenging in de verkiezingen in Georgia, zijn belastingpapieren liggen eindelijk bij de openbaar aanklager, en als toetje meldde zijn accountkantoor dat zijn jaarrekeningen over de laatste 10 jaar onbetrouwbaar zijn.

Volgens voormalige federale aanklager Glenn Kirschner heeft Trump tenslotte 'het eind van het touw bereikt'. Hij heeft in vele procedures zijn lot eindeloos weten uit te stellen. Maar nu is de tijd op. "Ik voorspel dat zodra de eerste dappere aanklager Donald Trump durft aan te klagen, iedereen de tweede aanklager zal willen zijn die Donald Trump aanklaagt." En dan kan het snel gaan.