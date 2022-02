Barre omstandigheden aan frontlinie dwingen Russische troepen om snel in actie te komen

De Russische president Vladimir Poetin heeft maar enkele dagen de tijd om over te gaan tot de aanval óf om zijn troepen terug te trekken. Dat staat in een analyse van The Guardian.

De Russische militairen die startklaar staan voor de Oekraïense grens kunnen maar een paar dagen in die positie blijven. Dan moeten ze terug naar nabijgelegen bases tientallen of zelfs honderden kilometers landinwaarts. Anders lopen ze het risico dat ze te veel aan kracht verliezen, denken westerse experts.

De situatie aan de frontlinie is zwaar voor de militairen. Er is weinig bescherming, weinig goed eten en het is steenkoud. Zo zijn er al foto's verschenen op social media waarop te zien is dat zo'n honderd soldaten aan het bivakkeren zijn op een treinstation 20 kilometer van de grens met Oekraïne. Ze liggen daar op de grond zonder voedsel. Eten moeten ze zelf kopen.

Dronken militairen

Russische troepen in de bossen van Belarus vlakbij de Oekraïense grens werden door een lokale bewoner al omschreven als mensen 'die veel drinken en hun dieselolie verkopen', weinig gedisciplineerd dus.

Volgens Westerse inlichtingendiensten is naar schatting grofweg een derde van alle Russische troepen 'tactisch gestationeerd' in de frontlinie 'paraat om in actie te komen'. Hun bewegingen zijn de afgelopen tijd nauwgezet in de gaten gehouden via de lucht en verkenning op de grond.

Nick Reynolds, specialist op het gebied van oorlogsvoering met grondtroepen, zegt in The Guardian: "Als de militairen worden ingezet, dan gebeurt dat waarschijnlijk heel binnenkort, nu ze nog fris zijn."