Rutte waarschuwt: ‘Enorme dreun voor koopkracht’

Door de oplopende inflatie stond de koopkracht al zwaar onder druk. De oorlog in Oekraïne zal dat nog erger maken, waarschuwt premier Mark Rutte in zijn wekelijkse persconferentie.

Eerder stelde minister van Financiën Sigrid Kaag al dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om de koopkracht voor iedereen te repareren. Daarvoor is de inflatie te hoog. Veel boodschappen, maar ook energie en benzine zijn duurder geworden en die prijsstijging houdt nog wel een tijdje aan, is de verwachting.

Door de Russische invasie is de prijs van olie en gas nog verder omhoog gegaan en die oorlog gaat waarschijnlijk nog maanden duren, verwachten experts. Bovendien schaden de sancties die de EU Rusland heeft opgelegd ook de Nederlandse economie.

Het gevolg: op de korte termijn dreigt een enorme dreun voor de koopkracht, aldus Rutte. "En ik ga nu geen garanties geven dat wij dat allemaal gaan repareren”, zei de premier. "Dat zijn zulke grote ontwikkelingen, dat hebben we te bezien.”