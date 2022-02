400 huurlingen in Kiev. Opdracht: dood Zelensky

Meer dan 400 Russische huurlingen zijn in Kiev met orders van het Kremlin om president Zelensky en zijn regering te vermoorden en de weg vrij te maken voor Moskou om de controle over te nemen, schrijft The Times.

De Wagner Group, een particuliere militie die wordt geleid door een van de nauwste bondgenoten van president Poetin, heeft vijf weken geleden huurlingen uit Afrika overgevlogen op een missie om de regering van Zelensky te onthoofden in ruil voor een grote bonus.

Informatie over hun missie bereikte de Oekraïense regering op zaterdagochtend en uren later kondigde Kiev een 36-uurs "harde" avondklok af om de stad te vegen van Russische saboteurs.

Of dat resultaat heeft gehad is The Times niet bekend.