Van Von der Leyen mag Oekraïne lid worden van de EU: “Ze horen bij ons”

Oekraïne kan lid worden van de Europese Unie. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen tegen Euronews. "Ze horen bij ons en we willen hen er bij."

Wel voegde ze daar de woorden 'op termijn' aan toe. De Oekraïense president Volodimir Zelenski beaamt dat hij met Von der Leyen heeft gesproken over EU-lidmaatschap. "En we hebben het ook gehad over concrete mogelijkheden om de militaire slagkracht van Oekraïne te vergroten en financiële steun te krijgen."

Er is al jaren gesteggel over het lidmaatschap van Oekraïne. Sinds 2015 is er een associatieverdrag tussen het land en de EU (waar Nederland in een referendum tegen stemde).

De EU-buitenlandchef Josep Borrell zei gisteren tegen EU-ministers van Buitenlandse Zaken bang te zijn dat de Russen het niet bij Oekraïne laten, maar dat ook Moldavië, Georgië en de westelijke Balkan gevaar lopen. "We maken ons zorgen over wat er in de regio kan gebeuren. We zijn bang dat Rusland niet stopt in Oekraïne en dat de buurlanden onder Russische invloed komen te staan."