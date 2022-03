Rusland zegt burgers zaterdagochtend de gelegenheid te geven de steden Mariupol en Volnovakha te verlaten. Het staakt-het-vuren gaat om 9 uur Moskou-tijd in.

Waarnemers waarschuwen dat het niet per se goed nieuws is. In het verleden - zowel in Syrië als Tsjetsjenië - zou Rusland wapenstilstanden hebben gebruikt om daarna des te feller te kunnen bombarderen. Wie nog aanwezig was had daar namelijk zelf voor gekozen.