Woede op Twitter over idiote verkiezingsposter VVD: “Wie nu nog VVD stemt, is asociaal”

De VVD Hellendoorn is in opspraak geraakt nadat de partij op een verkiezingsposter een uitkering vergeleek met een hangmat. Op Twitter wordt woedend gereageerd.

Op de poster die de VVD in Hellendoorn verspreidde, staat: 'Een uitkering is een lekkere hangmat', aangevuld met de hashtag #datkantochnietwaarzijn. De lokale PvdA trok als eerste aan de bel. "Je zou het kunnen zien als een enorme minachting van de VVD om inwoners in moeilijkheden zo afkrakend neer te zetten. Maar het zou natuurlijk ook heel goed kunnen dat ze bij de VVD gewoon niet weten waar ze het over hebben", zegt PvdA-lijsttrekker in Hellendoorn Mark Paalman.

Op Twitter krijgt hij veel bijval. "Wachtgeld is een lekkere hangmat. Doet de VVD daar collectief afstand van?" schrijft iemand. Een ander: "Je zal door een ongeluk of ziekte in een rolstoel zijn beland en vervolgens dit bord zien hangen."

Na het toeslagenschandaal

Na de boodschappen en de bijstand

Hield de VVD vol https://t.co/VJjHvZACZb — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 4, 2022

Ik ga liever werk dan in een hangmat! Maar ik heb kanker, dus zit het er effe niet in!

Sórry!

Met je kut-VVD!#datkantochnietwaarzijn pic.twitter.com/xLDt64jOsG — Esther ツ 🏡🇺🇦 (@Plimme) March 5, 2022

Je zal door een ongeluk of ziekte in een rolstoel zijn beland en vervolgens dit bord zien hangen. #datkantochnietwaarzijn pic.twitter.com/EUVPtgW4JE — 🚫 Bente Zwaan - Moeder des Vaderlands ♘ (@ZwaanBente) March 5, 2022

Er is maar één hangmat en dat is #VVD #datkantochnietwaarzijn Neoliberale zakkenvullers zijn het! pic.twitter.com/9FzN7kA9w7 — Murat Şekercan (@Muratekercan11) March 5, 2022

Weten we precies waar de #VVD de partij van @MinPres voor staat.

Zo denken ze werkelijk Ongelooflijk dit, maar het verbaast niets. Ik zou zeggen lekker laten hangen, weet iedereen waar ze niet op moeten stemmen.#datkantochnietwaarzijn pic.twitter.com/fCyIRp0wMo — Birgitta (@Beerw61x) March 5, 2022

Wie nu nog op de VVD stemt is A-SOCIAAL.#datkantochnietwaarzijn



Stem op een lokale partij, die weten over het algemeen WEL wat er onder de mensen leeft binnen een gemeente en wat belangrijk is voor de gemeente. https://t.co/DXaqvG85BO — Pjotter 🌶️ (@pepervreter) March 5, 2022

Schandalig van de #VVD. Er zijn mensen die die door omstandigheden niet meer kunnen werken, door ernstige ziekte...en de VVD heeft ook het leven van heel veel mensen verwoest, mensen psychisch kapot gemaakt! 😔@vvd#Rutte#toeslagenschandaal#datkantochnietwaarzijn pic.twitter.com/dflBmh2Usd — Marianne (@madelief114) March 5, 2022