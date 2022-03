Waarom de NAVO geen no-flyzone instelt boven Oekraïne

De NAVO wil zich niet met het conflict in Oekraïne bemoeien en dus is een no-flyzone, die president Zelenski graag wil, geen optie.

Zo'n no-flyzone moet voorkomen dat de vijand je luchtruim betreedt. "Dat betekent dat geen enkel toestel zonder jouw toestemming erin mag komen", zegt luitenant-generaal buiten dienst Mart de Kruif tegen de NOS. "In de huidige situatie houdt het in dat je Rusland de toegang tot het luchtruim boven Oekraïne ontzegt."

Bij andere, zwakkere vijanden was zo'n no-flyzone in het verleden nog wel een optie, maar niet bij Rusland. "Je hebt dan simpelweg een Derde Wereldoorlog," denkt De Kruif. "Er is dan ook geen enkel scenario denkbaar waarbij de NAVO zou overgaan tot die maatregel. Een no-flyzone is echt een no-go in deze situatie."

Hoogleraar Oorlogsstudies Frans Osinga van de Universiteit Leiden is het met hem eens. "Je loopt risico op een escalatie met Rusland, daar waar NAVO-vliegtuigen eventueel direct in contact komen met Russische vliegtuigen en die gaan neerschieten", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat is uiteindelijk wel de consequentie van het instellen van een no-flyzone."