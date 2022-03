Poetins oorlog: nacht 15

Vandaag is er een gesprek tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne. Het is in Turkije.

Ook Sony trekt zich terug: geen PlayStation-verkoop meer in Rusland

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan met een steunpakket van bijna 14 miljard dollar voor Oekraïne

Het bombardement op het kinderziekenhuis in Marioepol is volgens president Zelensky "het ultieme bewijs" van genocide.

Ruim 2,15 miljoen mensen zijn uit Oekraïne gevlucht, blijkt uit nieuwste cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Onder hen zijn een miljoen kinderen.

Witte Huis: Rusland zou chemische wapens kunnen gebruiken