Inlichtingendiensten vrezen dat Rusland chemische wapens gaat inzetten

Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat Rusland mogelijk chemische wapens zou willen inzetten in Oekraïne. Het is een reactie op uitspraken van Rusland dat de VS Oekraïne zou helpen met een militair biologisch programma.

Volgens de Russen gaat het om de verspreiding van dodelijke ziekteverwekkers zoals pest en miltvuur. Woordvoerder Jen Psaki ziet deze 'valse bewering' als een voorwendsel van Rusland om zelf chemische wapens te gebruiken. Ze waarschuwt dat het Kremlin ook zulke wapens kan inzetten om er een ander land de schuld van te geven.

Psaki schrijft op Twitter dat ook Chinese functionarissen “de Russische complottheorieën” herhalen. “Nu Rusland deze valse beweringen heeft gedaan, en China de propaganda schijnbaar steunt, moeten we allemaal in de gaten houden of Rusland mogelijk chemische of biologische wapens gebruikt in Oekraïne”, aldus de woordvoerster.