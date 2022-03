Oude vrachtwagens, logistieke problemen: gaat het echt zo slecht met het Russische leger?

Op sociale media gaan filmpjes rond van stokoud Russisch oorlogsmaterieel en zelfs gammele busjes die naar het front gestuurd worden, omdat de tanks op zouden zijn. Maar klopt dat wel?

De factcheckers van de Volkskrant vroegen oud-commandant van de landmacht Mart de Kruif naar zijn mening. Hij legt uit dat de Russen gebruik maken van een zogenoemd push-systeem in plaats van een pull-systeem voor de bevoorrading. "Ze brengen standaard pakketten met voorraden naar voren en werken dus niet vraaggestuurd. Daardoor zou er bijvoorbeeld wel veel munitie kunnen aankomen, maar minder brandstof."

Het kan verklaren waarom er civiele vrachtwagens zijn gespot: die moeten helpen bij de bevoorrading. Maar het zou geenszins betekenen dat het oorlogsmaterieel van de Russen dreigt op te raken.

"De Oekraïners maken propaganda door net te doen alsof de Russen hun logistiek niet meer in de hand hebben", zegt hij in de Volkskrant. "Ze willen het moreel van hun eigen troepen hoog houden, door te laten zien dat de Russische krijgsmacht op instorten staat. Maar dat is zeker niet zo."

Dat de Russen lijken te vertragen komt volgens De Kruif niet door logistieke problemen. "Zo zijn ze momenteel bezig om eenheden af te lossen." Verder weet de oud-commandant dat de Russische militairen weinig luxe gewend zijn. "Ze zijn goed in improviseren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze geleerd om slim met logistieke uitdagingen om te gaan. Het motto is: als het werkt, dan werkt het."