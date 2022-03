Poetin: ‘positieve ontwikkelingen in onderhandelingen’

De Russische president Vladimir Poetin zei vrijdag dat er "positieve ontwikkelingen" zijn in de besprekingen tussen Rusland en Oekraïne, twee weken na de militaire campagne van Moskou in het land. "Er zijn bepaalde positieve verschuivingen, meldden onderhandelaars van onze kant aan mij", zei Poetin tegen zijn Wit-Russische tegenhanger Alexander Loekasjenko tijdens een ontmoeting in Moskou. Hij zei dat de onderhandelingen "nu bijna dagelijks worden gevoerd". Dat meldt de Moskou Times.

Behalve de gesprekken in Turkije heeft Poetin gisteren ook oud-kanselier van Duitsland Schroder op bezoek gehad. Schroder is na zijn politieke loopbaan in dienst getreden van Russische gasbedrijven. Die houding wordt hem in Duitsland scherp verweten, maar mogelijk heeft hij van zijn goede relatie met Poetin nu gebruikgemaakt om voor vrede te pleiten.