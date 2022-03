„Poetin is hoe dan ook de nieuwe Saddam Hussein of Assad geworden.”

Poetin kan de oorlog misschien nog wel winnen, al zal ook dat moeilijk worden. Maar de vrede kan hij zeker niet winnen, stelt een analyse in NRC. Zelfs bij een militaire overwinning zit hij met een heel groot land - groter dan Frankrijk - dat hij onder de duim moet houden en dat gaat niet lukken, denkt Tim Sweijs, defensie-expert bij het The Hague Centre for Strategic Studies.

In alle scenario’s waarin Poetin aan de macht blijft moet het Westen zich instellen op een lange periode van confrontatie, een nieuwe variant van de Koude Oorlog. Vergaande economische ontkoppeling ligt dan in het verschiet, zeker als Poetin westerse sancties beantwoordt met nationalisatie van westerse bedrijven. NAVO en EU zullen zich moet instellen op hoge militaire uitgaven en een stevige permanente militaire aanwezigheid in Oost-Europa. Rusland zal verder verarmen.

Voor Poetin zijn er bijna geen gunstige scenario’s. Sweijs: „Poetin is in alle scenario’s de nieuwe Saddam Hussein of Assad geworden.”