De hamvraag: werken sancties?

Het westen wil niet meevechten, maar denkt Poetin op de knieën te dwingen met sancties. Gaat dat gebeuren?

De New York Times deed een uitgebreid onderzoek naar sancties en hun effect. Het middel wordt steeds vaker ingezet, schrijft de krant. Maar nog nooit werden zulke brede sancties tegen een land uitgevaardigd, gesteund door zoveel landen. Op China na doen bijna alle economische machten mee aan het isoleren van Rusland. Rusland werd eerder gestraft in 2014 toen het de Krim binnenviel. Veel van die bepalingen blijven van kracht.

Het staat vast dat de economie van Rusland keihard geraakt is en de komende maanden steeds harder geraakt zal worden door de sancties. Consumenten merken al overal dat goederen schaars worden, dat buitenlands geld niet meer beschikbaar is, dat de roebel bijna niks meer waard is, dat buitenlandse winkelketens worden gesloten, dat beleggingen in Russische bedrijven waardeloos zijn geworden. Naarmate de gasimporten afnemen komt ook de staat in steeds grotere geldnood en zal niet meer aan zijn verplichtingen kunnen voldoen.

Maar zal dat ook het doel – een eind aan de oorlog – dichterbij brengen? Volgens de New York Times valt van sancties uit het verleden niet met zekerheid te zeggen of ze hun doel hebben bereikt. Maar je kunt bijvoorbeeld van de sancties tegen Zuid-Afrika wel aannemelijk maken dat ze het eind van de apartheid hebben versneld.

En in dit geval: Poetin is vanaf nu leider van een totaal geïsoleerd land, waar de economie sterk krimpt, dat voor jaren zijn aansluiting bij de wereldeconomie kwijt is. Dat zal zijn positie niet sterker maken.