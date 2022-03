Russische krant: ‘Vorderingen in online onderhandelingen’

Opmerkelijk bericht in het Russische dagblad De Kommersant. Er zou via videoverbindingen zeer regelmatige contact zijn tussen onderhandelaars van Rusland en van Oekraïne. En er is mogelijk een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky op komst.

"Dmitry Peskov, perschef van Poetin, bevestigt dat de onderhandelingen, die eerder persoonlijk werden gehouden (drie rondes vonden plaats op 28 februari, 3 en 7 maart), in videoformaat voortgaan," schrijft de krant die kennelijk van de Russische censuur toestemming heeft dat te melden.

De Kommersant: "Deze informatie werd later bevestigd door de Oekraïense onderhandelaar, adviseur van het hoofd van het kantoor van de president van Oekraïne, Mikhail Podolyak. Volgens hem gaan de onderhandelingen met de Russische delegatie ononderbroken door in videoformaat. Ook merkte hij op dat er tijdens het onderhandelingsproces werkgroepen zijn opgericht.

Vladimir Poetin, die de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko in het Kremlin ontving, gaf een soortgelijke beoordeling van het onderhandelingsproces op vrijdag. Hij zei: in de onderhandelingen met Oekraïne, "die nu bijna dagelijks worden gevoerd", "zijn er bepaalde positieve ontwikkelingen."

"De perssecretaris van de president van de Russische Federatie Dmitry Peskov zei echter dat nu "niemand de mogelijkheid van een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky uitsluit". Volgens hem is het conceptueel mogelijk, maar eerst moeten de ministers van Buitenlandse Zaken en de delegaties van de onderhandelaars van de twee landen "hun deel van het werk doen, zodat de presidenten elkaar niet ontmoeten omwille van het proces en omwille van het gesprek, maar vergaderen omwille van het resultaat.""