Laurens Dassen doet alsof hij niet wist van de problemen rond Nilüfer Gündogan

NRC en Telegraaf laten Volt-medewerkers aan het woord die het aan de stok hebben met Nilüfer Gündogan. Het liegt er niet om. Als de klagers de waarheid spreken valt er met Gündogan niet te werken als je niet wilt worden afgeblaft of versierd.

Volt-leider Laurens Dassen, die dat uiteraard al heel lang weet, heeft geen kans gezien om een explosief persoon als Gündogan te weren. En vervolgens ook niet om de klachten goed te managen.

Nu doet hij een nieuwe act: hij wist het allemaal niet. Vandaag zegt hij naar aanleiding van de publicaties in NRC. "Heel erg geschrokken van de verhalen in NRC. Verdrietig en vreselijk dat mensen zich zo onveilig hebben gevoeld. Dat er aangiftes tegen 13 melders liggen is bizar. Dit gedrag past niet binnen onze cultuur. Melders zijn bang en we gaan er alles aan doen om te helpen." Dat laatste komt anderhalf jaar te laat.