De slag om Kiev: wat is Poetins strategie en hoe verdedigen de Oekraïners zich?

Kiev belegeren, maar soldaten niet de stad insturen, zo ontwijkt Poetin tot op heden een bloedige stadsoorlog. Maar het Oekraïense volk verdedigt veel sterker dan verwacht. Ze maken het de Russen heel lastig door bruggen op te blazen.

Poetin heeft geleerd van zijn belegering van het Tsjetsjeense Grozny. Hij stuurt de soldaten niet de stad in, maar zet ze in om Oekraïense steden te belegeren en te beschieten om zodoende de moraal van de Oekraïners te breken.

Het Russische leger gaat ondertussen nietsontziend te werk. Totale verwoesting en duizenden burgerdoden zijn onderdeel van de strategie. Ze schieten met een houwitser 2S7 Malka op burgerdoelen in de steden. Dit veroorzaakt kraters van vijf meter breed in woonflats en ziekenhuizen. Stuk voor stuk oorlogsmisdaden.

Meerdere steden worden omsingeld en beschoten om capitulatie af te dwingen. De Russen hebben in drie weken circa 900 raketten afgevuurd. “In wezen is hun strategie om steden te bombarderen, met de bewoners nog ter plekke, om te proberen de wil van het Oekraïense volk te breken”, zo duidde de Australische defensiestrateeg Malcolm Davis het Russische strijdplan.

Nu staan ze voor de deur van Kiev. De houwitsers openden de afgelopen dagen al het vuur op de hoofdstad, maar tot nu toe heeft Kiev, anders dan veel andere Oekraïense steden, nog geen massale lucht- en raketaanvallen te verduren gekregen.

Zo hebben de verdedigers de tijd gekregen om zich voor te bereiden op de aanval. Overal in de stad zijn tank-blokkades opgeworpen en een aanzienlijk deel van het Oekraïense leger is in Kiev gestationeerd. Op veel plekken in de stad zullen bruggen over de rivier de Dnjepr worden opgeblazen om de Russische opmars te stuiten. Er staan westerse antitankraketten klaar om te vuren. “We willen ze vernietigen”, zegt generaal Sergiy Knyazev, die de leiding heeft over de verdediging van Kiev tegen de BBC.