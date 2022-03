Lokale FvD-lijsttrekker is slechte verliezer: “Ik hoor hier niet thuis, ik hoor in Groningen”

De Groningse student vastgoed en makelaardij Joas Van der Reest (22) heeft nul zetels behaald voor Forum voor Democratie op Urk. Een carrière-switch naar gemeenteraadslid in het vissersdorp zit er dus niet in voor de radicale student.

Een speerpunt van de partij in het conservatieve Urk was het nijpende woningtekort. Na de verkiezingsuitslag concludeert hij: “Urk wil zelf een woningtekort. Urk wil zelf stemmen op de meest domme partij die er is.”

Ook voor de collega-lijsttrekkers is hij niet mals: “Ik bedoel, dat een dementerende vrouw drie zetels haalt, dat een dementerende man die alles vergeet drie zetels haalt...”, zo legt hij weinig welbespraakt uit waar volgens hem de schoen wringt.

Van der Reest is veel duidelijk geworden. “Ik hoor hier niet thuis, ik hoor in Groningen.” Hij keert ook weer terug naar de stad in het hoge noorden.

Toch ziet de geflopte extreemrechtse lijsttrekker lichtpuntjes: “Weet je, ik heb heel veel geleerd de afgelopen periode, ik ben ook gevolgd door een televisieprogramma, debatteren ging steeds beter, ik ben gegroeid als persoon en daar ben ik heel blij mee.”

De beelden van omroep Flevoland: