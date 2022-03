Hugo de Jonge bemoeide zich wel met mondkapjesdeal, zorgde persoonlijk voor contact

Hugo de Jonge zorgde hoogstpersoonlijk voor het contact tussen Sywert van Lienden en het verantwoordelijke ministerie, schrijft de Volkskrant op basis van opgevraagde documenten en WhatsApp-berichten.

Het was namelijk het ministerie van Financiën en niet zijn eigen ministerie van Volksgezondheid dat mondkapjes moest inkopen. De Jonge vroeg via WhatsApp de secretaris-generaal van Financiën, Bas den Dungen, om contact op te nemen met Van Lienden.

"Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in", schreef De Jonge. "Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt." Den Dungen reageerde: "Gebeld en voicemail ingesproken dat ie mij vanavond kan bellen. En anders heel het weekend. Ik zal zelf ook nog wel paar keer bellen." De Jonge vond dat 'super'.

Maar daar bleef de bemoeienis niet bij. Inkooporganisatie LCH stribbelde tegen en wilde kleinere orders van Van Lienden. Daarop stuurde hij een appbericht van Den Dungen door waarin stond dat hij 'zoveel als mogelijk' mocht leveren. Hugo de Jonge bleef ondertussen de boel in de gaten houden en ging ervan uit dat de Hulptroepen Alliantie, Sywerts zogenaamde stichting, zou opgaan in het LCH. Dat gebeurde niet. Van Lienden begon zijn eigen webshop.

Maar de megadeal was wel gesloten. Voornamelijk omdat De Jonge 'bang zou zijn voor de mediamacht van Van Lienden'.

Saillant is dat de huidige minister van Volkshuisvesting zich nooit heeft uitgelaten over de Sywert-kwestie omdat de inkoop van mondkapjes naar eigen zeggen niet zijn verantwoordelijkheid was.