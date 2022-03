NAVO-baas: “Poetin heeft grote fout gemaakt”

De secretraris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg zei tegen de pers vanochtend dat Poetin "een grote fout heeft gemaakt met zijn aanval op een soevereine natie."

Stoltenberg stelde verder dat de Russische president het verzet van Oekraïne heeft onderschat. "Ze krijgen met meer weerstand te maken dan verwacht." De NAVO-chef die een aantal wereldleiders ontmoet, sprak van 'de grootste veiligheidscrisis in een generatie'.

Op de NAVO-top wordt gesproken over hulp aan Oekraïne 'om het te helpen om zichzelf te beschermen.' Er wordt besloten dat er vier nieuwe gevechtsgroepen langs de oostelijke flank van de alliantie moeten komen. De NAVO zal geen grondtroepen sturen of vliegtuigen in het Oekraïense luchtruim laten vliegen.

"We hebben de verantwoordelijkheid om erover te waken dat het conflict niet escaleert naar NAVO-landen. Dat zou nog meer leed, nog meer dood, nog meer verwoesting veroorzaken", zei de Noor nog.