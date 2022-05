DENK-leider Azarkan heeft stiekem een restaurant

Denk-leider Farid Azarkan is, zonder dit bij de kamer te melden, eigenaar van een restaurant in Utrecht.

In de Kamer en bij het publiek was dat onbekend terwijl Azarkan volop meepraatte over steun aan de horeca en over heropening van de horeca tijdens de lockdowns.

Het gaat om Marokkaans restaurant Cousina aan de Damstraat. Volgens de oprichtingsakte daarvan heeft Azarkan daar in november 2018 180.000 euro in geïnvesteerd, waarmee hij 90 procent van de aandelen in bezit kreeg.

Het Denk-lid laat via zijn woordvoerder weten dat hij niets heeft verdiend aan Cousina, en dat het restaurant de afgelopen jaren verlies heeft geleden.