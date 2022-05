In deze Amerikaanse staat is abortus bijna altijd verboden

De gouverneur van Oklahoma heeft een zeer strenge abortuswet getekend, waardoor zorgverleners nu aangeklaagd kunnen worden door particulieren voor hulp bij abortus. Alle vier abortusklinieken in Oklahoma zijn voorlopig gestopt met het uitvoeren van abortussen.

Zwangerschappen mogen onder de nieuwe wet alleen nog worden beëindigd bij levensgevaar of wanneer de zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting. Dit moet dan wel bij de politie zijn aangegeven. Gouverneur Stitt is 'trots' dat hij zijn belofte om 'elk stukje pro-life-wetgeving' te ondertekenen, is nagekomen.

Het Amerikaanse hooggerechtshof is van plan om het federale recht op abortus na vijftig jaar ongedaan te maken. Als dit gebeurt, kunnen staten zelf een abortusverbod instellen. De nieuwe wet in Oklahoma geeft privépersonen de mogelijkheid om zorgverleners aan te klagen, waardoor het meteen rechtsgeldig is.

Tientallen Republikeinse staten staan te popelen om net als Oklahoma de klok een halve eeuw terug te draaien.