Rokers wordt zo duur dat er niet veel mensen er het geld nog voor hebben of het er voor over hebben. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) denkt aan een prijs van 30 tot 47 euro per pakje in 2040, schrijft De Telegraaf. Hij mikt daarmee op een ontmoedigingsbeleid naar Australisch voorbeeld.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat verstokte rokers pas stoppen wanneer de prijs van een pakje extreme hoogten bereikt, en ze het eigenlijk niet meer kunnen betalen.