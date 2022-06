Zo klein is de NAVO geworden: deze landen hebben hun troepenmacht het meest verminderd

Oorlog was iets voor verre landen en vrede vanzelfsprekend. Bovendien kon het geld beter besteed worden dan aan defensie. Dachten veel NAVO-landen. Het gevolg: in dertig jaar tijd is de troepenmacht meer dan gehalveerd.

In onderstaande infographic van Statista is te zien dat Duitsland en Italië het aantal militairen het meest hebben verminderd: met 65 procent sinds 1990, zo blijkt uit data van de NAVO zelf. Maar andere landen volgen hetzelfde patroon. Zelfs in de Verenigde Staten is de troepenmacht met 38 procent afgenomen.

De oorlog in Oekraïne heeft het Westen wakker geschud: vrede is geen gegeven. De komende maanden en jaren gaan landen het aantal militairen weer uitbreiden. Volgens berichten in de media hebben de ministers van Defensie van de dertig NAVO-landen de militaire leiding van het bondgenootschap opgedragen om plannen te maken om de verdediging tegen Rusland te versterken.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft al verklaard aanzienlijk meer troepen te willen stationeren in de oostelijke gebieden van het alliantiegebied. Daarnaast moeten ook de lucht- en zeestrijdkrachten onder NAVO-commando en de cyberdefensie worden versterkt.