Realpolitik: Biden zoekt toenadering tot dictaturen Venezuela en Saoedi-Arabië

De Amerikaanse president Joe Biden haalt de banden aan met Venezuela en gaat komende maand naar Saoedi-Arabië om kroonprins Bin Salman te spreken. De man verantwoordelijk voor de marteldood van Washington Post-columnist Khashoggi.

Na honderd dagen oorlog in Oekraïne lijkt het einde nog niet in zicht. Dit betekent waarschijnlijk nog een lange periode van sancties tegen Rusland en torenhoge energieprijzen. De Amerikaanse kiezer vindt het maar niks dat de benzineprijs naar recordhoogtes is gestegen en houdt Biden verantwoordelijk. In november van dit jaar staan belangrijke verkiezingen in de VS gepland.

De leider van de Democraten heeft alle hulp nodig die hij kan vinden en daarvoor zet hij noodgedwongen zijn principes opzij. In ruil voor het normaliseren van de diplomatieke banden lijkt Saoedi-Arabië de olieproductie flink op te voeren de komende maanden. De hoop is dat Rusland verder geïsoleerd raakt door 'schurkenstaten' te paaien.

Naast de Saoedische kroonprins zal Biden ook afspreken met de leiders van Egypte, Jordanië, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten. Behalve olieproductie komen ook het verlengen van het staakt-het-vuren in Jemen en de diplomatieke banden tussen Israël en de Arabische landen ter sprake.