Vanavond beslist de Conservatieve partij of Boris Johnson mag blijven

Aan het begin van de avond zullen de parlementsleden van de Conservatie Partij stemmen of ze nog vertrouwen hebben in Boris Johnson. Zo'n stemming vindt plaats als minstens 15 procent van de parlementsleden in en brief heeft laten weten geen vertrouwen meer te hebben.

Als de helft van de stemmers Johnson blijft steunen kan hij aanblijven. Als hij die meerderheid niet haalt zal hij aftreden zodra de partij een nieuwe leider heeft gekozen.

Als hij niet wordt weggestuurd is zijn gezag toch danig aangetast.