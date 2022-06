Franse werklozen uit probleemwijk welkom om vacatures te vervullen

Jonge Franse werklozen uit de banlieues naar Nederland halen om hier in de horeca of de tuinbouw te werken; het is een idee van minster van Sociale Zaken Karien van Gennip. Samen met Spaanse jeugdwerklozen zouden zij aan de slag kunnen in de horeca of in de kassen.

,,In Frankrijk is echt een hoge jeugdwerkloosheid, zeker in de banlieues", zegt Van Gennip in het AD. ,,Veel hoger dan wij hier kennen. Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters om ze hier in de horeca of de tuinbouw te laten werken."