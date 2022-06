Timmermans: ‘Europese boeren moeten pesticidegebruik halveren binnen 8 jaar’

Nergens in Europa gebruiken boeren zoveel pesticiden als in Nederland. Er zijn alternatieven, maar die kosten tijd en geld. Eurocommissaris Frans Timmermans die erover gaat, stelt dat boeren hun pesticidegebruik moeten halveren.

De EU wil boeren stimuleren om milieuvriendelijker te werken. Pesticiden zijn slecht voor het milieu en voor de mens, blijkt uit steeds meer studies.

Nederlandse boeren gebruiken verreweg de meeste pesticiden in kilo per hectare van Europa. Het is een gevolg van de intensieve landbouw in ons land. Al is toxiciteit per hectare een betere indicator voor de schade aan de natuur, aangezien sommige nieuwe bestrijdingsmiddelen wel honderd keer zo sterk kunnen zijn.

Toch is het onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld Duitsland hele andere bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bovendien is het verschil wel heel groot: bij de oosterburen gebruiken ze maar de helft aan bestrijdingsmiddelen in kilo per hectare.

Het plan van Eurocommissaris Frans Timmermans is een stap in de goede richting, vertelt Ad Ragas, hoogleraar op de Radboud Universiteit Nijmegen en specialist op het gebied van pesticiden en milieueffecten aan Trouw. “Op den duur zou je naar 90 procent minder moeten om de natuur echt te beschermen. Maar dit gaat de goede kant op.”

Pesticiden blijven nog tientallen jaren in de grond zitten, soms op flinke afstand van de plek waar ze gebruikt zijn. Dit levert een opeenstapeling van gif op. “Er zijn steeds meer indicaties dat het verdwijnen van insecten en andere soorten zeer waarschijnlijk aan het grootschalig gebruik van bestrijdingsmiddelen te wijten is. Ook als je het verband tussen één middel en één soort insect niet direct kunt aantonen”, legt Ragas uit.

Het is belangrijk om boeren te helpen met deze transitie door de ontwikkeling van milieuvriendelijkere middelen te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door subsidie voor proefprojecten te geven. “De terugkeer naar gezondere productie en gezondere natuur is niet gratis”, aldus Ragas.