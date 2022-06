Russisch parlementslid dreigt met raketaanval op Rotterdamse haven

In de Russische talkshows worden nog elke avond ernstige dreigementen geuit richting het Westen. Andrey Gurulyov, lid van de Doema, vertelt handenwrijvend hoe een bom op de haven van Rotterdam alle handel tot stilstand zal laten komen in Europa.

De man is ziedend op zowel het vaste land van Europa als Groot-Brittannië. Een raketaanval in de Rotterdamse haven is effectief 'aangezien veertig procent van alle Europese olie daar wordt verwerkt', volgens het Russische parlementslid.

Iris de Graaf, Rusland-correspondent voor de NOS, duidt de beelden op Twitter: “De Russische talkshows staan er om bekend het publiek op te zwepen via een mix van ‘entertainment’ met propaganda. Vooral bedoeld voor binnenlands publiek. Maar de retoriek geeft wel een inkijkje in hoe de autoriteiten ongeveer denken. Deze man bijvoorbeeld is afgevaardigde in de Doema.”

Vanaf 2.20 minuten gaat de propaganda los over de olieopslag in de Rotterdamse haven: