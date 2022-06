‘Rusland zal na de oorlog een nog grotere bedreiging zijn’

Rusland zal hoogstwaarschijnlijk uit de oorlog in Oekraïne tevoorschijn komen als een "nog grotere bedreiging" voor de Europese veiligheid, zegt de hoogste militair van Engeland.

Generaal Sir Patrick Sanders zegt dat Rusland veerkrachtig zal blijken. 'Ze kunnen campagnes, veldslagen en gevechten verliezen, maar daarna "heropleven en uiteindelijk toch zegevieren".

De ambitie van Poetin om de "historische macht van Rusland" te herstellen, zal er toe leiden dat iedere verzwakking "tijdelijk zal zijn en de dreiging nog acuter" worden nadat Rusland zijn verliezen heeft goedgemaakt na de nederlagen in Oekraïne.

Analisten zien dat Rusland leert van zijn fouten, waardoor het langzaam maar zeker vooruitgang boekt. "De geschiedenis heeft ons ook geleerd dat legers die een nederlaag hebben geleden, sneller leren", zei Generaal Sanders. "We weten niet hoe de oorlog in Oekraïne zal eindigen, maar in de meeste scenario's zal Rusland na Oekraïne een nog grotere bedreiging vormen voor de Europese veiligheid dan voorheen."