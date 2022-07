Dijsselbloem hekelt coronabeleid Rutte: “De meest urgente dingen gebeuren niet”

De nieuwe coronastrategie van het kabinet is: burgers en bedrijven moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van onderzoeksraad OVV, vindt dat heel onverstandig. "De meest urgente dingen gebeuren eigenlijk niet", vertelt hij in de Volkskrant.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bracht een rapport uit met tien aanbevelingen om de volgende coronagolf beter het hoofd te kunnen bieden. Geen enkele aanbeveling is volledig overgenomen. "Nu zitten we aan het begin van de volgende besmettingsgolf en zijn veel zaken gewoon niet opgepakt."

De OVV-voorzitter vervolgt: "Het kan eigenlijk niet dat er nog steeds geen uitgewerkte en doordachte scenario’s zijn. Het kan eigenlijk niet dat de minister van VWS nog steeds geen bevoegdheid heeft om tegen ziekenhuizen of de GGD’s te zeggen wat er moet gebeuren in een crisissituatie. Het lijkt ons heel urgent om zo snel mogelijk te regelen dat een minister in een crisissituatie kan optreden."

Vanaf nul

Er ligt geen plan en geen alternatief voor de tijdelijke wet voor coronamaatregelen die is vervallen. "We beginnen dadelijk weer zo’n beetje van nul."

Dijsselbloem vindt ook dat Mark Rutte als minister-president de hoofdverantwoordelijke is. "Het was een landelijke crisis waarbij de minister-president formeel de leiding heeft genomen. Hij was voorzitter van de belangrijkste overleggen en was het gezicht naar buiten, de belangrijkste minister. Maar als het dan gaat om verantwoording afleggen, terugkijken en lessen trekken voor de toekomst ontbreekt zijn naam. Dat is toch vreemd?"

Verantwoording afleggen

"Je zou verwachten dat wanneer de minister-president de leiding heeft in de crisis, en dat was zo, hij ook de kabinetsreactie op ons rapport tot de zijne maakt. Maar nu gaat het om verantwoording afleggen, reflecteren en leren, en dan is hij er niet meer bij."

De OVV-voorzitter merkt in de Volkskrant op dat veel ministers geen extra bevoegdheden willen. "Er zit misschien iets tussen macht en verantwoordelijkheid in. Je wil soms wel macht, maar je wilt niet de verantwoordelijkheid hebben als het fout gaat. Dat vind ik kwetsbaar. Als je bang bent voor de verantwoordelijkheid, dan moet je die post niet willen."